Массовое заражение коронавирусом в Саратовской области: расследование осложняется карантином

17 Июль 2020 2020-07-17T14:40:32+03:00

По двум интернатам в области не стали заводить дела

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 июля, на пресс-конференции в СУ СКР по Саратовской области подняли тему невыплат медикам доплат.

- После проверки были приняты меры по восстановлению их прав. Всего в статистике 1,8 тыс. дел. По 80% следствие длится не более двух месяцев. Оправдательных приговоров было четыре, — рассказал и. о. руководителя регионального СУ Олег Мезрин.

Он назвал важной частью работу с обращениями граждан и отметил высокий уровень доверия со стороны населения.

Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Саратовской области Илья Курапов рассказал о массовых заражениях коронавирусом в психоневрологических интернатах и больницах.

- По заражению в Черкасском психоневрологическом интернате проводилось несколько проверок, 30 апреля было возбуждено дело, идет расследование. Однако оно осложняется карантином, которые еще не снят в учреждении, — отметил Курапов.

По Адоевщинскому и Орловскому психоневрологическим интернатам, где также зафиксировали вспышки заболевания, не стали заводить дела, так как не нашлось подтверждения нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Также следователи разобрались в ситуации с жалобами медиков. Там выявилась простая неосведомленность персонала и небольшие задержки в выплатах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU