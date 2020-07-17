Закрыто дело о гибели двух человек от мышиной лихорадки в Саратове в 2019 году
Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Саратовской области полковник юстиции Илья Курапов рассказал, что дело о гибели двух людей от мышиной лихорадки в 2019 году, возбужденное в разгар эпидемии ГЛПС в регионе, закрыто.
- Расследовали обстоятельства заражения, меры, предпринимаемые должностными лицами по борьбе с заболеваниями. По итогам расследования принят комплекс мер по борьбе с очагами мышиной лихорадки. Также не выявлено нарушений в действиях должностных лиц, которые бы повлекли заболевание. Принято решение о закрытии дела, — сообщил Курапов на брифинге, который прошел 17 июля в областном СУ СКР.
Напомним, в результате эпидемии мышиной лихорадки (ГЛПС) в 2019 году заболели почти 2 тысячи человек, двое жителей области скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU