В Саратове водитель «Гранты» погиб, врезавшись в пустую иномарку

17 Июль 2020 2020-07-17T14:18:51+03:00

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В Саратове сегодня днем, 17 июля, произошла смертельная авария.

- Примерно в 12:00 напротив дома №110 по 2-й Садовой 64-летний водитель «Лады Гранта» врезался в припаркованный Datsun и скончался, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В иномарке людей не было. Обстоятельства случившегося и причину смерти устанавливают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791078" frameborder="0"></iframe> ДТП на 2-й Садовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU