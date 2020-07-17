В Саратове водитель «Гранты» погиб, врезавшись в пустую иномарку
ДТП случилось на 2-й Садовой [видео]
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В Саратове сегодня днем, 17 июля, произошла смертельная авария.
- Примерно в 12:00 напротив дома №110 по 2-й Садовой 64-летний водитель «Лады Гранта» врезался в припаркованный Datsun и скончался, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
В иномарке людей не было. Обстоятельства случившегося и причину смерти устанавливают.
ДТП на 2-й Садовой.
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ИСТОЧНИК KP.RU