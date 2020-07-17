Убийство Лизы Киселевой в Саратове: в СУ СКР раскрыли новые подробности

17 Июль 2020 2020-07-17T14:53:05+03:00

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Следователи Саратовской области объяснили, почему до последнего времени скрывалась информация о том, что кроме убийства Лизы Киселевой подозреваемый в этом преступлении Михаил Туватин совершил в отношении девочки сексуальное насилие. Об этом на брифинге в региональном управлении рассказал полковник юстиции начальник отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов.

- Не озвучивали про насилие, потому что не было обнаружено первоначально следов сексуального насилия. Но потом генетические следы биологического происхождения, принадлежащие Туватину, были обнаружены на нижнем белье девочки. Поэтому дело переквалифицировано, — пояснил Скобликов.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Туватина завершено и направлено в суд. Кроме убийства, ему инкриминируют сексуальное насилие в отношении ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU