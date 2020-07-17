За полгода в Саратовской области выросло число преступлений
Сегодня, 17 июля, в СУ СКР по Саратовской области проходит пресс-конференция.
- В первом полугодии произошло более 15 тыс. преступлений. Их количество выросло на 3%. Свыше половины из них — против собственности. Тут рост составил 12%, — рассказал и. о. руководителя областного СУ Олег Мезрин.
При этом количество убийств в регионе сократилось — с 56 до 49. На четверть снизилось число преступлений по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. За те же полгода в области совершено 19 изнасилований.
Мезрин напомнил об успешно раскрытом преступлении на улице Ипподромная, где в марте нашли расчлененное тело.
Пока что продолжается расследование дела о готовящемся двумя подростками массовом расстреле в саратовской школе.
Также он напомнил, что дело об убийстве Лизы Киселевой направлено в суд. Михаилу Туватину грозит пожизненный срок. Свою вину он не признал.
Олег Мезрин заметил, что по каждому нераскрытому преступлению не прекращается работа. Уже раскрыто 23 преступления прошлых лет.
К тому же приоритетным направлением для следователей остаются коррупционные дела. Таких возбуждено 146.
По словам Мезрина, продолжается расследование дела в отношении экс-министра здравоохранения Натальи Мазиной, в суды направлены дела в отношении бывшего министра экологии Дмитрия Соколова, главы Калининского района Олега Мортова.
Стоит отметить, что сократилось число потерпевших по уголовным делам против половой неприкосновенности детей — с 25 до 21.
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ИСТОЧНИК KP.RU