2020-07-17T14:03:04+03:00
Общество

За полгода в Саратовской области выросло число преступлений

Михаилу Туватину грозит пожизненный срок лишения свободы
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Пресс-конференция в СУ СКР по Саратовской областиПресс-конференция в СУ СКР по Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 17 июля, в СУ СКР по Саратовской области проходит пресс-конференция.

- В первом полугодии произошло более 15 тыс. преступлений. Их количество выросло на 3%. Свыше половины из них — против собственности. Тут рост составил 12%, — рассказал и. о. руководителя областного СУ Олег Мезрин.

При этом количество убийств в регионе сократилось — с 56 до 49. На четверть снизилось число преступлений по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. За те же полгода в области совершено 19 изнасилований.

Мезрин напомнил об успешно раскрытом преступлении на улице Ипподромная, где в марте нашли расчлененное тело.

Пока что продолжается расследование дела о готовящемся двумя подростками массовом расстреле в саратовской школе.

Также он напомнил, что дело об убийстве Лизы Киселевой направлено в суд. Михаилу Туватину грозит пожизненный срок. Свою вину он не признал.

Олег Мезрин заметил, что по каждому нераскрытому преступлению не прекращается работа. Уже раскрыто 23 преступления прошлых лет.

К тому же приоритетным направлением для следователей остаются коррупционные дела. Таких возбуждено 146.

По словам Мезрина, продолжается расследование дела в отношении экс-министра здравоохранения Натальи Мазиной, в суды направлены дела в отношении бывшего министра экологии Дмитрия Соколова, главы Калининского района Олега Мортова.

Стоит отметить, что сократилось число потерпевших по уголовным делам против половой неприкосновенности детей — с 25 до 21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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