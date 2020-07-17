Фсбшники задержали похитившего более 10 млн рублей мошенника в Саратове
Сотрудники УФСБ России по Саратовской области поймали подозреваемого в мошенничестве с поличным.
- Житель Саратова специализировался на хищении средств в особо крупном размере у юридических лиц, участвующих в реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСБ.
Злоумышленника задержали с поличным при получении от предпринимателя очередного транша в размере 2 млн рублей. Общий задокументированный размер похищенного составляет более 10 млн рублей.
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело. Пока что выясняются все обстоятельства преступлений. Ищут других жертв подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU