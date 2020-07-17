Фсбшники задержали похитившего более 10 млн рублей мошенника в Саратове

17 Июль 2020 2020-07-17T13:43:07+03:00

Мужчина специализировался на хищении средств у предпринимателей, реализующих нацпроект

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области поймали подозреваемого в мошенничестве с поличным.

- Житель Саратова специализировался на хищении средств в особо крупном размере у юридических лиц, участвующих в реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСБ.

Злоумышленника задержали с поличным при получении от предпринимателя очередного транша в размере 2 млн рублей. Общий задокументированный размер похищенного составляет более 10 млн рублей.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело. Пока что выясняются все обстоятельства преступлений. Ищут других жертв подозреваемого.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU