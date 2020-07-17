2020-07-17T14:48:57+03:00
Общество

С начала лета в Саратовской области утонули 29 человек

Среди утонувших пять детей
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Юрий ЮринЮрий Юрин
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В период с 1 июня по сегодняшний день, 17 июля, по статистике службы спасения в Саратовской области 29 утонувших, из них пятеро детей. Об этом сообщил начальник службы спасения Юрий Юрин на совещании в областной думе 17 июля. С начала года утонули 44 человека, это почти половина от обычного числа утопленников за год — 80-90 человек.

В Саратове три подразделения спасателей на воде — в Саратове, Энгельсе и Вольске, всего 65 специалистов облспаса круглосуточно находятся в готовности. В Саратовской области 15 водолазов-спасателей, при этом в Самарской — 37, в Волгограде — 78. Количество водолазных станций в Самаре — шесть, в Волгограде — 14.

- Проблемные моменты — купание в неположенных местах. Проверка дна нашими водолазами нужна и должен быть представлен акт об этом.

На данный момент 31 заявка у нас на проверку дна у пляжей, это очень мало, в прошлом году было около 70, — заявил Юрин.

Ряд водопользователей отозвали свои заявки, потому что для них экономически выгоднее открыть солярий, а не пляж. Это в основном турбазы. Мы поясняем: табличка «Купаться запрещено» не снимает ответственности с водопользователей за трагедию, которая у них может произойти.

Юрин отметил, что сегодня не хватает водных станций в наиболее населенных территориях. Даже получив сигнал, спасатели не успеют добраться до места, где тонет человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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