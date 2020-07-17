Пляжу «Городские пески» официально разрешили открыться

17 Июль 2020 2020-07-17T13:21:46+03:00

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Пляжу «Городские пески», что на середине моста Саратов — Энгельс, официально разрешили открыться.

Врио начальника отдела Роспотребнадзора Жанна Коновалова на рабочем совещании в облдуме рассказала, что на сегодня выдано 12 санэпидзаключений на открытие пляжей, в том числе вышеупомянутого.

Напомним, пляж не могли открыть из-за того, что водопользователь пляжа не предоставлял в Роспотребнадзор документы на рассмотрение для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU