В Саратове столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Kalina
Авария произошла на Большой Лесопарковой улице
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Сегодня, 17 июля, примерно в 12:20 на Большой Лесопарковой улице, 1 в Саратове столкнулись две легковушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, дорогу не поделили Lada Kalina, за рулем которой был 61-летний мужчина, и ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего парня.
Обстоятельства аварии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU