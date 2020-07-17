В Саратове столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Kalina

17 Июль 2020 2020-07-17T14:06:10+03:00

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Сегодня, 17 июля, примерно в 12:20 на Большой Лесопарковой улице, 1 в Саратове столкнулись две легковушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, дорогу не поделили Lada Kalina, за рулем которой был 61-летний мужчина, и ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего парня.

Обстоятельства аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU