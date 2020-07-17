У рецидивистки из Лысых Гор не получилось убить бывшего
Прокуратура Лысогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42 - летней местной жительницы, ее обвиняют в покушении на убийство.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 29 апреля рецидивистка набросилась с ножом на бывшего сожителя у дома №14 на улице Мичурина. Она хотела убить его, но смогла ударить только раз — мужчина сопротивлялся, а его сестра остановила злоумышленница.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU