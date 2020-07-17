У рецидивистки из Лысых Гор не получилось убить бывшего

17 Июль 2020 2020-07-17T12:45:10+03:00

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Прокуратура Лысогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42 - летней местной жительницы, ее обвиняют в покушении на убийство.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 29 апреля рецидивистка набросилась с ножом на бывшего сожителя у дома №14 на улице Мичурина. Она хотела убить его, но смогла ударить только раз — мужчина сопротивлялся, а его сестра остановила злоумышленница.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU