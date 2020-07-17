2020-07-17T12:44:54+03:00
Общество

Почти треть жителей Саратова готовы уехать в другой город за высокой зарплатой

Более комфортные условия жизни ищет половина из них
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Большая часть жителей Саратова хотела бы переехать в другой город из-за отсутствия перспектив, высоких зарплат и некомфортной окружающей среды.

Портал Авито 6-15 июля опросил 38906 респондентов, в том числе жителей Саратова, на тему переезда для работы в другом городе.

Выяснилось, что четверть опрошенных готовы переехать куда угодно при первой возможности. Более трети респондентов предпочли бы уехать в южные регионы страны, также популярны варианты Москвы и Санкт-Петербурга и любого города-миллионника.

Условием переезда большинство видят высокую зарплату (93%), возможность карьерного роста (49%), а также более комфортные условия жизни (49%).

При этом репутация или бренд компании, вкоторой предстоит работать, для абсолютного большинства совершенно не важны.

Другими важными причинами для смены места жительства являются экономическая, социальная или политическая обстановка в месте проживания (24%), относительно высокая стоимость жизни (22%), сложная транспортная доступность (19%), плохой климат и экология (16%), плохая инфраструктура (12%) и социальное окружение (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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