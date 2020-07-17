Прокуратура Саратова внесла предостережение Михаилу Исаеву
Прокуратура Саратова внесла предостережение главе города Михаилу Исаеву.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что в городе не освоены средства, выделенные на программу переселения из аварийного жилья.
Адресная муниципальная программа утверждена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По ней на втором и третьем этапе должны быть расселены 2 786 человек из 1 325 квартир. На это выделено 863,8 млн рублей.
- Вместе с тем, администрация до настоящего времени не приняла меры по освоению 311,4 млн рублей, — отметили в прокуратуре.
Это ставит нацпроект под угрозу срыва.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU