Прокуратура Саратова внесла предостережение Михаилу Исаеву

17 Июль 2020 2020-07-17T12:18:19+03:00

В городе оказался под угрозой срыва нацпроект «Жилье и городская среда»

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Прокуратура Саратова внесла предостережение главе города Михаилу Исаеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что в городе не освоены средства, выделенные на программу переселения из аварийного жилья.

Адресная муниципальная программа утверждена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По ней на втором и третьем этапе должны быть расселены 2 786 человек из 1 325 квартир. На это выделено 863,8 млн рублей.

- Вместе с тем, администрация до настоящего времени не приняла меры по освоению 311,4 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

Это ставит нацпроект под угрозу срыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU