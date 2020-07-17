Житель Пензы приехал в Саратовскую область отдохнуть и утонул
В Марксовском районе Саратовской области погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 52-летний житель Пензенской области утонул в Волге.
Предварительно установлено, что утром 17 июля он с семьей приехал на отдых на берег Волги в Марксовском районе. В какой-то момент их надувной матрас отнесло ветром на середину водоема, и мужчина поплыл за ним. Он попал в яму на дне и утонул.
На место были вызваны спасатели, которые достали тело человека на берег.
Следователи осмотрели место происшествия и труп — признаков насилия не обнаружено.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU