Житель Пензы приехал в Саратовскую область отдохнуть и утонул

17 Июль 2020 2020-07-17T12:10:05+03:00

Он поплыл за матрасом, который унесло ветром

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В Марксовском районе Саратовской области погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 52-летний житель Пензенской области утонул в Волге.

Предварительно установлено, что утром 17 июля он с семьей приехал на отдых на берег Волги в Марксовском районе. В какой-то момент их надувной матрас отнесло ветром на середину водоема, и мужчина поплыл за ним. Он попал в яму на дне и утонул.

На место были вызваны спасатели, которые достали тело человека на берег.

Следователи осмотрели место происшествия и труп — признаков насилия не обнаружено.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU