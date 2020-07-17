Предложено изменить структуру Саратовской областной думы

17 Июль 2020 2020-07-17T11:56:08+03:00

Совместить должности зампреда и главы комитета по бюджету

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В Саратовской областной Думе предложено провести реструктуризацию.

Как заявил руководитель фракции «Единой России» Иван Дзюбан, следует объединить должности заместителя председателя регионального парламента и главы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Таким образом, возглавляющий сейчас комитет Владимир Капкаев покинет свой пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU