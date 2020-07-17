Дождь, прохлада и 30-градусная жара: какие выходные будут в Саратовской области

17 Июль 2020 2020-07-17T11:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Предстоящие выходные не принесут в Саратовскую область испепеляющую жару.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, 18 числа ожидается переменная облачность, в правобережных районах региона и прилегающих к Волге ожидаются дожди, местами грозы.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется лишь до +21…+26 градусов.

В воскресенье и понедельник осадков не ожидается, днем потеплеет до +27…+32 градусов.

В Саратове завтра будет +23…+25 градусов тепла и дождь, следующие два дня также пройдут без осадков c температурой +28...+30 градусов.

Ночи ожидаются прохладными — всего +12…+17 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU