Дождь, прохлада и 30-градусная жара: какие выходные будут в Саратовской области
Предстоящие выходные не принесут в Саратовскую область испепеляющую жару.
Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, 18 числа ожидается переменная облачность, в правобережных районах региона и прилегающих к Волге ожидаются дожди, местами грозы.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 15-18 м/с.
Столбик термометра поднимется лишь до +21…+26 градусов.
В воскресенье и понедельник осадков не ожидается, днем потеплеет до +27…+32 градусов.
В Саратове завтра будет +23…+25 градусов тепла и дождь, следующие два дня также пройдут без осадков c температурой +28...+30 градусов.
Ночи ожидаются прохладными — всего +12…+17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU