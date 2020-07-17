Житель Энгельса из-за мошенника остался без денег и запчастей

17 Июль 2020 2020-07-17T13:09:18+03:00

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В январе 2020 года житель Энгельса увидел в интернете объявление о продаже запчастей для иномарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он договорился с продавцом о предоплате и перечислил ему 12,5 тыс. рублей. Но товар так и не получил, поэтому обратился в полицию.

Выяснилось, что предполагаемый злоумышленник — 33-летний житель Красноярского края. На него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU