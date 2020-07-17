Заводской район Саратова остался без воды
Водоснабжение обещают вернуть вечером
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Сегодня, 17 июля, ряд улиц в Заводском районе Саратова остался без воды.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
В зону отключений попали адреса: Чернышевского, 4, квадрат Огородной, Миллеровской, Большого Динамовского проезда и 11-го Динамовского проезда.
Водоснабжение обещают вернуть к 21:00, как только закончат работы на коммуникациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU