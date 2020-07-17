Водитель без прав катался на машине без номеров в Аткарске
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины за нападение на представителя власти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено утром 26 июня.
По версии следствия, в тот день экипаж ГИБДД остановил на улице Аткарска автомобиль без номеров. Оказалось, что у 25-летнего водителя к тому же нет прав. Однако когда полицейский попытался составить протокол о нарушении, мужчина ударил одного из инспекторов головой в голову.
Более того, после предупреждения, что полицейский может открыть стрельбу, нарушитель впал в ярость и несколько раз ударил его кулаком в лицо.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU