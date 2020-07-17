Водитель без прав катался на машине без номеров в Аткарске

17 Июль 2020 2020-07-17T12:55:19+03:00

Когда его задержали, он напал на инспектора ГИБДД

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины за нападение на представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено утром 26 июня.

По версии следствия, в тот день экипаж ГИБДД остановил на улице Аткарска автомобиль без номеров. Оказалось, что у 25-летнего водителя к тому же нет прав. Однако когда полицейский попытался составить протокол о нарушении, мужчина ударил одного из инспекторов головой в голову.

Более того, после предупреждения, что полицейский может открыть стрельбу, нарушитель впал в ярость и несколько раз ударил его кулаком в лицо.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU