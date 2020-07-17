Труп женщины в Пугачеве десять дней лежал неподалеку от ее дома
В Пугачеве Саратовской области на пустыре нашли труп пенсионерки.
- Вечером 16 июля за домами на Октябрьской улице местные жители обнаружили тело и вызвали полицейских. Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия. По предварительным данным, труп пролежал там около десяти дней, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Во время проверки тело опознали родственники. Это оказалась 66-летняя женщина, которая проживала в близлежащем квартале Пугачева.
Пенсионерка ушла из дома 5 июля, с тех пор о ней ничего не было известно, а близкие обращались в полицию для поисков.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU