Труп женщины в Пугачеве десять дней лежал неподалеку от ее дома

17 Июль 2020 2020-07-17T10:32:18+03:00

Труп женщины лежал на пустыре около десяти дней Фото: СУ СКР по Саратовской области

В это время родственники вели поиск пропавшей

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В Пугачеве Саратовской области на пустыре нашли труп пенсионерки.

- Вечером 16 июля за домами на Октябрьской улице местные жители обнаружили тело и вызвали полицейских. Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия. По предварительным данным, труп пролежал там около десяти дней, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Во время проверки тело опознали родственники. Это оказалась 66-летняя женщина, которая проживала в близлежащем квартале Пугачева.

Пенсионерка ушла из дома 5 июля, с тех пор о ней ничего не было известно, а близкие обращались в полицию для поисков.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU