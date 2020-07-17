Под Саратовом женщина выпила и вонзила мужу отвертку в живот

17 Июль 2020 2020-07-17T12:50:53+03:00

Гражданка поняла, что натворила, и сама вызвала скорую помощь

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Суд признал виновной 34-летнюю жительницу Базарно-Карабулакского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 7 апреля она пила спиртное с мужем. Супруги поссорились, из-за чего гражданка взяла отвертку и вонзила возлюбленному в живот.

Потом она поняла, что сделала, и вызвала скорую помощь с полицией.

Женщине назначили два года условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU