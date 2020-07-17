Под Саратовом женщина выпила и вонзила мужу отвертку в живот
Суд признал виновной 34-летнюю жительницу Базарно-Карабулакского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 7 апреля она пила спиртное с мужем. Супруги поссорились, из-за чего гражданка взяла отвертку и вонзила возлюбленному в живот.
Потом она поняла, что сделала, и вызвала скорую помощь с полицией.
Женщине назначили два года условного срока.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU