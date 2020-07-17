В Саратове горела Lada Kalina

17 Июль 2020 2020-07-17T12:48:13+03:00

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Вчера, 16 июля, в 11:42 шестеро пожарных и одна единица техники выезжали тушить Lada Kalina, которая горела на улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя могло вспыхнуть из-за неисправности электрического оборудования транспорта.

Возгорание моторного отсека на площади 2 кв. м ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU