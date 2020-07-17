Молодой мужчина погиб на пожаре в селе Миус
На тушение выезжали 14 пожарных
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В Ершовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия произошла в частном деревянном доме села Миус.
Сигнал о возгорании поступил дежурному в 01:23 сегодня ночью. Площадь возгорания составила 60 кв. м, на тушение выезжали 14 человек личного состава.
На пожаре погиб 31-летний мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU