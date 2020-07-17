Молодой мужчина погиб на пожаре в селе Миус

17 Июль 2020 2020-07-17T12:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ершовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия произошла в частном деревянном доме села Миус.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 01:23 сегодня ночью. Площадь возгорания составила 60 кв. м, на тушение выезжали 14 человек личного состава.

На пожаре погиб 31-летний мужчина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU