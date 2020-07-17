2020-07-17T09:59:32+03:00
Происшествия

Директор фирмы из Аткарска требовал откат у подрядчика

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Саратове будут судить 35-летнего мужчину, бывшего сотрудника коммерческой фирмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в двух коммерческих подкупах.

Следствие считает, что с июля 2016 года мужчина работал начальником цеха электрики и автоматики фирмы из Аткарского района. В августе организация заключила договор с ООО на ремонт электродвигателей, и обвиняемый должен был проверить качество выполненных работ. Он встретился с директором подрядной организации и потребовал процент от суммы договора, чтобы сотрудничество продолжалось дальше.

Таким образом он получил на свою карту 479,8 тыс. рублей до февраля 2018 года. После этого его задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Саратовской области.

Свою вину мужчина не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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