В Марксе ВАЗ влетел в мопед
Вчера, 16 июля, в 15:45 на улице 5-я Линия в Марксе 35-летний водитель ВАЗ-21053 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина поворачивал налево вне перекрестка и влетел в мопед Riva-II, за рулем которого был 34-летний гражданин.
Двухколесный транспорт ехал ему навстречу.
В результате аварии младшего из водителей госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU