В Марксе ВАЗ влетел в мопед

17 Июль 2020 2020-07-17T09:58:41+03:00

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Вчера, 16 июля, в 15:45 на улице 5-я Линия в Марксе 35-летний водитель ВАЗ-21053 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина поворачивал налево вне перекрестка и влетел в мопед Riva-II, за рулем которого был 34-летний гражданин.

Двухколесный транспорт ехал ему навстречу.

В результате аварии младшего из водителей госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU