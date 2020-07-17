2020-07-17T09:38:09+03:00
Общество

Из Саратовской области за пять месяцев уехали почти 18 тысяч человек

При этом несколько месяцев передвигаться между регионами было трудно из-за коронавируса
Ольга Симонова
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В Саратовской области наполовину снизилась миграционная убыль.

По данным Саратовстата, по итогам пяти месяцев из региона уехали 17 882 человека.

- При этом в область за пять месяцев 2020 года прибыло 17 114 человек. Миграционная убыль составила 768 — это 47% от того же периода 2019 года. В 2019 году этот показатель составил 1 629, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Отметим, что в течение нескольких месяцев этого года из области было трудно уехать, так как в связи с распространением коронавируса в России рекомендовали отменить поездки из региона в регион. Людей призывали соблюдать самоизоляцию.

Также за весь 2019 год миграционная убыль области снизилась почти в два раза по сравнению с 2018: 5 699 против 10 348 человек.

Чаще всего люди уезжают из Саратовской области по личным и семейным обстоятельствам, из-за покупки жилья в другом регионе, учебы или работы на новом месте. Самые популярные направления у саратовцев: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край.

На миграционный приток населения на постоянное место жительства влияет программа по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

С начала 2020 года в Саратовскую область по программе приехали 928 человек, а планируется — более 2 тыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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