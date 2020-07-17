За сутки в Саратовской области еще 94 человека заразились коронавирусом
В Саратовской области на сегодняшнее утро, 17 июля, подтверждено еще 94 случая заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество инфицированных превысило 8 тыс. — 8 063.
Больше всего зараженных за сутки подтвердили в Саратове — 72, в Балаковском районе — 4, в девяти других районах — от одного до трех новых случаев.
Среди заболевших основная часть, 85 человек, заразились от неустановленного источника.
Также у 75 из 94 выявленных коронавирус протекает с пневмонией.
По возрастам больше всего зараженных у группы старше 60 лет — 43 человека. Больных COVID-19 детей за сутки не выявлено.
Кроме заболевших, за сутки 85 человек выздоровели. Общее число излечившихся от коронавируса в области составило 4 620.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU