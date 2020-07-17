В Саратове рецидивист украл вино и колбасу из магазина
Полиция Духовницкого района раскрыла кражу из магазина на Пугачевской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 39-летний мужчина унес вино «Лоза Молдавии» и колбасу «Финские колбасы».
Сумма ущерба составила 673 рубля.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался рецидивист, у которого изъяли похищенное.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU