Телевизоры в Саратове на три часа перестанут показывать

В Саратове в понедельник телевизоры перестанут показывать программы на три часа.

- С 03:00 до 05:59 20 июля сигнал телеканалов первого цифрового мультиплекса будет замещен текстовым сигналом оповещения, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Это сделано для проверки работы автоматизированной системы оповещения.

Горожан просят сохранять спокойствие во время проведения тестов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.