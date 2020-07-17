Телевизоры в Саратове на три часа перестанут показывать

В Саратове в понедельник телевизоры перестанут показывать программы на три часа.
- С 03:00 до 05:59 20 июля сигнал телеканалов первого цифрового мультиплекса будет замещен текстовым сигналом оповещения, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Это сделано для проверки работы автоматизированной системы оповещения.
Горожан просят сохранять спокойствие во время проведения тестов.
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