Девушка за рулем Matiz в Балакове насмерть сбила мужчину
Сегодня ночью, 17 июля, в Балакове насмерть сбили пешехода.
- Около 00:05 в районе дома №44/4 по улице Трнавская 24-летний мужчина попал под колеса Daewoo Matiz. Он переходил дорогу в неположенном месте, на его одежде не было световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
Пешеход скончался на месте. За рулем иномарки была 19-летняя девушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU