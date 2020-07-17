2020-07-17T08:36:07+03:00
Происшествия

Девушка за рулем Matiz в Балакове насмерть сбила мужчину

Он переходил дорогу в неположенном месте
Ольга Симонова
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Сегодня ночью, 17 июля, в Балакове насмерть сбили пешехода.

- Около 00:05 в районе дома №44/4 по улице Трнавская 24-летний мужчина попал под колеса Daewoo Matiz. Он переходил дорогу в неположенном месте, на его одежде не было световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

Пешеход скончался на месте. За рулем иномарки была 19-летняя девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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