Мужчина обокрал на пляже в Пугачеве спящую женщину

17 Июль 2020 2020-07-17T08:27:44+03:00

Его добычей стал телефон

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В Пугачевском районе Саратовской области женщину обокрали на пляже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 10 июля.

По словам 34-летней женщины, когда она спала на берегу реки Иргиз, в 200 метрах от автомобильного моста, у нее украли сотовый телефон.

Samsung Galaxy A8 был куплен в 2018 году за 28 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан подозреваемый — ранее судимый за хранение наркотиков мужчина. Он признался и был отправлен под подписку о невыезде.

ГУ МВД по Саратовской области призывает граждан сохранять бдительность на пляжах и не оставлять ценные вещи без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU