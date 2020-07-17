Мужчина обокрал на пляже в Пугачеве спящую женщину
В Пугачевском районе Саратовской области женщину обокрали на пляже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 10 июля.
По словам 34-летней женщины, когда она спала на берегу реки Иргиз, в 200 метрах от автомобильного моста, у нее украли сотовый телефон.
Samsung Galaxy A8 был куплен в 2018 году за 28 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан подозреваемый — ранее судимый за хранение наркотиков мужчина. Он признался и был отправлен под подписку о невыезде.
ГУ МВД по Саратовской области призывает граждан сохранять бдительность на пляжах и не оставлять ценные вещи без присмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU