Взяточник из колонии Пугачева получил условный срок
Бывшего сотрудника колонии в Пугачеве признали виновным в получении взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, вынесен приговор.
Установлено, что в марте 2020 года младший инспектор ФКУ ИК-17 УФСИН России согласился за 15 тыс. рублей принести в колонию три телефона для осужденного. Деньги он получил тремя переводами на карту родственницы. Однако сделка состоялась лишь частично. Один телефон он пронес, а при передаче двух других его задержали сотрудники собственной безопасности УФСИН.
Свою вину мужчина признал и вернул полученные деньги. Суд приговорил его к условному лишению свободы на три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU