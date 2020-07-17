2020-07-17T08:03:31+03:00
Происшествия

Взяточник из колонии Пугачева получил условный срок

Младший инспектор согласился принести телефону осужденному за деньги
Екатерина Семенова
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Бывшего сотрудника колонии в Пугачеве признали виновным в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, вынесен приговор.

Установлено, что в марте 2020 года младший инспектор ФКУ ИК-17 УФСИН России согласился за 15 тыс. рублей принести в колонию три телефона для осужденного. Деньги он получил тремя переводами на карту родственницы. Однако сделка состоялась лишь частично. Один телефон он пронес, а при передаче двух других его задержали сотрудники собственной безопасности УФСИН.

Свою вину мужчина признал и вернул полученные деньги. Суд приговорил его к условному лишению свободы на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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