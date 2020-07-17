2020-07-16T16:03:40+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют теплую погоду и отсутствие дождей

Порывы ветра достигнут 14 м/с
Ольга Симонова
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Саратовцам прогнозируют теплую погоду без дождейСаратовцам прогнозируют теплую погоду без дождейФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области сегодня, 17 июля, ожидается переменная облачность и отсутствие дождей.

- Температура днем повысится до +24…+29 градусов, в Левобережье — до +34, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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