Синоптики прогнозируют теплую погоду и отсутствие дождей
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Саратовцам прогнозируют теплую погоду без дождейФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области сегодня, 17 июля, ожидается переменная облачность и отсутствие дождей.
- Температура днем повысится до +24…+29 градусов, в Левобережье — до +34, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
При этом ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU