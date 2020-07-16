В Саратове заасфальтировали Тверскую улицу и 11-й Динамовский проезд

16 Июль 2020 2020-07-16T12:15:49+03:00

Еще на девяти участках работы ведутся

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В Саратове продолжается ремонт дорог.

- Сейчас в работе девять участков. Дорожное покрытие восстанавливают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Уже завершен ремонт на Тверской и 11-м Динамовском проезде. На Шехурдина, Заречной, 6-м Динамовском проезде и Симбирской устанавливают бордюры. На дороге от Заречной до Березиной речки собираются укладывать первый слой асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU