2020-07-16T10:08:37+03:00
Происшествия

Убийцу раненного в сердце мужчины ищут в Саратове

Труп обнаружили в квартире дома в 3-м Кавказском тупике
Ольга Симонова
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В Саратове разыскивают убийцу мужчины в Заводском районе.

Напомним, труп 44-летнего погибшего нашли около 19:30 14 июля в квартире в 3-м Кавказском тупике.

- Судмедэкспертиза установила, что на теле было три ранения. Скончался он от проникающего колото-резаного ранения груди слева с повреждением сердца и массивной кровопотери, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили дело за убийство. Совместно с сотрудниками отдела полиции №2 разыскивается злоумышленник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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