Убийцу раненного в сердце мужчины ищут в Саратове
В Саратове разыскивают убийцу мужчины в Заводском районе.
Напомним, труп 44-летнего погибшего нашли около 19:30 14 июля в квартире в 3-м Кавказском тупике.
- Судмедэкспертиза установила, что на теле было три ранения. Скончался он от проникающего колото-резаного ранения груди слева с повреждением сердца и массивной кровопотери, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи возбудили дело за убийство. Совместно с сотрудниками отдела полиции №2 разыскивается злоумышленник.
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ИСТОЧНИК KP.RU