Бравший взятки преподаватель вуза отделался штрафом

16 Июль 2020 2020-07-16T09:41:44+03:00

С каждого студента он брал по тысяче рублей за хорошие оценки

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В Октябрьском районе осудили 37-летнего преподавателя одного из вузов Саратова. Его признали виновным во взяточничестве.

- Мужчина неоднократно получал от студентов вознаграждение — 1 тыс. рублей с каждого обучающегося за выставление хороших оценок и помощи на экзамене. Общая сумма составила 23 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте.

Деятельность нечистого на руку преподавателя в апреле выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления. В мае на него завели дело следователи.

Суд оштрафовал мужчину на 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU