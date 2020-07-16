Бравший взятки преподаватель вуза отделался штрафом
В Октябрьском районе осудили 37-летнего преподавателя одного из вузов Саратова. Его признали виновным во взяточничестве.
- Мужчина неоднократно получал от студентов вознаграждение — 1 тыс. рублей с каждого обучающегося за выставление хороших оценок и помощи на экзамене. Общая сумма составила 23 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте.
Деятельность нечистого на руку преподавателя в апреле выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления. В мае на него завели дело следователи.
Суд оштрафовал мужчину на 10 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU