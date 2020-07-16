В Аткарске горел трехэтажный дом

16 Июль 2020 2020-07-16T09:28:43+03:00

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В Аткарске Саратовской области вчера вечером, 15 июля, загорелся трехэтажный дом.

- Сигнал о пожаре на улице Кольцова поступил в 18:14. Оказалось, что горят вещи в комнате в одной из квартир, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На место выехали пятеро пожарных и одна единица техники.

Из дома пришлось эвакуировать четырех человек. Площадь пожара составила 7 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU