В Комсомольском поселке ревнивый мужчина изрезал сожительницу

16 Июль 2020 2020-07-16T09:21:37+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция задержала мужчину, чуть не зарезавшего свою сожительницу.

- В 02:20 11 июля из своей квартиры на Тульской улице в больницу отвезли 30-летнюю женщину. У нее было колото-резаное ранение грудной клетки слева, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Пострадавшая рассказала, что рану ей нанес на почве ревности 26-летний сожитель.

В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью и задержали его. Гражданин признался в содеянном.

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ИСТОЧНИК KP.RU