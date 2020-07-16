В Комсомольском поселке ревнивый мужчина изрезал сожительницу
В Заводском районе Саратова полиция задержала мужчину, чуть не зарезавшего свою сожительницу.
- В 02:20 11 июля из своей квартиры на Тульской улице в больницу отвезли 30-летнюю женщину. У нее было колото-резаное ранение грудной клетки слева, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Пострадавшая рассказала, что рану ей нанес на почве ревности 26-летний сожитель.
В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью и задержали его. Гражданин признался в содеянном.
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ИСТОЧНИК KP.RU