2020-07-16T09:22:57+03:00
Общество

В Саратовской области 95 новых заболевших коронавирусом

Половина новых случаев выявлена в Саратове
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За сутки выписали 72 человека, но заболели еще 95За сутки выписали 72 человека, но заболели еще 95
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В оперативном штабе Саратовской области сообщили, что на утро 16 июля лаборатории региона выявили 95 новых носителей коронавируса.

Среди больных пациентов с пневмонией 48 человек, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 12.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 7 969 человек, из них уже выздоровели 4 535, только за последние сутки выписаны 72 человека.

Больше всего новых случаев в Саратове – 47, в Балаковском районе -12, в Энгельсском – 9 человек, В Балашовском семь, в Вольском – пять. Еще в нескольких районах области выявлено от одного до трех заболевших.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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