В Саратовской области 95 новых заболевших коронавирусом
В оперативном штабе Саратовской области сообщили, что на утро 16 июля лаборатории региона выявили 95 новых носителей коронавируса.
Среди больных пациентов с пневмонией 48 человек, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 12.
Всего с начала пандемии заразились COVID-19 7 969 человек, из них уже выздоровели 4 535, только за последние сутки выписаны 72 человека.
Больше всего новых случаев в Саратове – 47, в Балаковском районе -12, в Энгельсском – 9 человек, В Балашовском семь, в Вольском – пять. Еще в нескольких районах области выявлено от одного до трех заболевших.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU