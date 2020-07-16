На проспекте 50 лет Октября «семерка» сбила мужчину

16 Июль 2020 2020-07-16T08:56:15+03:00

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В Кировском районе Саратова вчера вечером, 15 июля, пешеход попал в больницу после наезда автомобиля.

- В 18:50 напротив дома №11 по проспекту 50 лет Октября 32-летний водитель ВАЗ-2107 сбил мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на пешеходном переходе. 33-летнего пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU