На проспекте 50 лет Октября «семерка» сбила мужчину
Пострадавший попал в больницу
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В Кировском районе Саратова вчера вечером, 15 июля, пешеход попал в больницу после наезда автомобиля.
- В 18:50 напротив дома №11 по проспекту 50 лет Октября 32-летний водитель ВАЗ-2107 сбил мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла на пешеходном переходе. 33-летнего пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU