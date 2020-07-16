В Балашове рыбак заметил плывущее тело утопленницы

16 Июль 2020 2020-07-16T08:48:49+03:00

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В Балашове Саратовской области вчера вечером, 15 июля, утонула молодая женщина.

- Около 22 часов 30-летняя гражданка отдыхала на пляже со своим знакомым. Она решила искупаться и поплыла на противоположную сторону. Внезапно она стала звать мужчину на помощь и утонула. Товарищ бросился спасать, но не нашел тело под водой и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Вскоре тело на расстоянии 1 км вниз по течению от места трагедии заметил рыбак на лодке. Он извлек женщину на берег в районе лодочной базы вблизи улицы Тургенева и вызвал правоохранителей.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на трупе повреждений. Обстоятельства трагедии выясняются, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU