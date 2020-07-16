2020-07-16T08:29:11+03:00
Общество

Вячеслав Володин пообещал помочь саратовским больницам погасить многомиллионные долги

Сейчас общая сумма задолженности у районных ЦРБ — около 400 млн рублей
Ольга Симонова
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Instagram своих сторонников volodin.saratov обратился к подписчикам, подняв тему многомиллионых долгов саратовских больниц.

- Было бы правильно уделить внимание нашим районным, городским больницам. Ситуация там непростая. Изучив этот вопрос, столкнулся с тем, что, оказывается, достаточно серьезные долговые обязательства есть у районных ЦРБ — около 400 млн рублей, — отметил Вячеслав Володин.

По его словам, долги сказываются и на оказании медпомощи.

Спикер ГД заявил, что поможет найти средства, которые помогут «расшить» эти долги.

- Мы на эти цели сможет направить порядка 300 млн рублей, чтобы больницы, в числе которых роддомы, снизили долговые обязательства, — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что губернатор должен не допускать закредитованности больниц, и назвал суммы долгов отдельных больниц.

- Больница, допустим, Саратова зачастую имеет долговые обязательства 24-25 млн. Та же больница в Алгае — более 13 млн имеет долг. Это для Алгайской больницы большие деньги. Больница в Балашове также порядка 13 млн, — перечислил спикер Госдумы.

К тому же он заявил, что такие долги влияют и на оказание помощи, «больницы не смогут выполнять эффективно свои обязательства».

Володин призвал руководство области, тех, кто отвечает за финансирование в сфере здравоохранения, не допускать долгов.

volodin.saratovvolodin.saratov
Вячеслав Володин обратился с просьбой об оказании помощи региону
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ИСТОЧНИК KP.RU

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