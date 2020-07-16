Драка в саратовской коммуналке из-за общей плиты привела к трагедии

16 Июль 2020 2020-07-16T08:02:35+03:00

Один из соседей не давал остальным пользоваться плитой и поплатился за это жизнью

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В Ленинском районе Саратова 36-летний мужчина признался в причинении смерти 56-летнему.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о найденном трупе в коммуналке по улице Ломоносова.

Ранее сообщалось, что тело с тупой травмой головы было найдено в ночь на 14 июля. 36-летний подозреваемый рассказал, как все произошло.

По версии следствия, утром в понедельник, 13 июля, он пришел в гости к знакомой в коммунальную квартиру. От женщины он узнал, что сосед снял конфорки с газовой плиты и не дает пользоваться ею остальным жильцам.

Гость отправился к 56-летнему мужчине и потребовал вернуть конфорки, но получил грубый отказ. Тогда завязалась драка, и более молодой соперник избил старшего. Он бил его, в частности, кулаками и стулом по голове. Кроме того, злоумышленник принес из кухни кастрюлю с водой, облил оппонента, чтобы привести в чувство. Но так как мужчина вновь принялся грубо ругаться, ударил его посудой по голове.

После этого мужчина вместе со знакомой ушли, а, вернувшись около 11 часов вечера, узнали от другого соседа, что потерпевший скончался.

36-летний мужчина вызвал полицию и во всем признался. Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU