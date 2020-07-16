В Озинках 17-летний парень переломал ноги 15-летнему в драке за лидерство

16 Июль 2020 2020-07-16T08:01:05+03:00

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В Озинском районе Саратовской области будут судить 17-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, около девяти вечера 21 декабря он находился около местного Дома культуры. Когда несколько парней устроили там потасовку, он вмешался и решил доказать свое лидерство. Обвиняемый сначала ударил 15-летнего подростка по лицу, а потом принялся бить упавшего мальчика ногами. После этого пострадавший был госпитализирован, оказалось, что у него серьезный перелом малой и большеберцовой костей со смещением отломков.

Свою вину юноша не признал, дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU