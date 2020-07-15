Володин: Если саратовское правительство поработает без отпусков, можем помочь дольщикам уже в августе

15 Июль 2020 2020-07-15T16:34:53+03:00

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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин в паблике своих сторонников опубликовал видеообращение по поводу достройки домов обманутых дольщиков в Саратове и Энгельсе. Он отметил, что уже очевидно, что близко завершение решения этой проблемы.

- Во-первых, отвечая на вопрос по «Согласию», - это дом в Энгельсе, - решение по нему принято. Исходите из этого. Документы должны поступить буквально сегодня-завтра уже в регион, но в рамках Наблюдательного совета решения приняты, приняты положительные по дострои ке. И хочется сказать, что нам краи не важно, чтобы здесь была выбрана правильная организация и чтобы контроль осуществлялся. Далее - сегодня состоится комитет по аудиту по «СУ-164». Завтра планируется этот вопрос вынести для рассмотрения на Наблюдательныи совет. Ожидаем решения, - заметил Володин.

Он отметил, что в течение июля, если будут подготовлены необходимые документы, которые требуются для рассмотрения, могут решиться вопросы и по другим проблемным домам.

- Программа-максимум выглядит следующим образом - это рассмотрение, соответственно, дома «Жемчужина», - многоэтажныи жилои дом по улице Гвардеи ской, - это, соответственно, «Строи интерсервис», 4 проезд Чернышевского, подчеркиваю, дом 1, город Саратов. Все идет на дострои ку. И еще один дом, который, возможно, до конца июля будет рассмотрен и решение может быть принято, - по Федоровской, 6. Здесь речь идет о предоставлении денежной компенсации. Таким образом, у нас с вами в августе должно остаться всего 4 дома. Если мы выйдем на это решение, дальше опять-таки многое будет зависеть от вас, потому что есть, допустим, дом, который недавно только был включен, по нему подписано соглашение, но отсутствует пока оценка, соответственно, реестр не предоставлен дольщиков. Это рабочие вопросы. Надеюсь, мы их тоже решим, - сказал спикер ГД.

Володин отметил, что важно решить все вопросы до ноября текущего года. А для этого, чиновники правительства. ответственные за подготовку документов и коммуникации между дольщиками и ДОМ.РФ должны отказаться от отпусков и эффективно поработать летом.

- Если мы с вами поработаем без отпусков, а это адресую тем, кто работает в правительстве, в первую очередь, потому что вы осуществляете коммуникации, то можно будет решить проблемы и людям помочь в августе. Со своеи стороны, сделаю все для того, чтобы помощь оказать и с контроля не снимать, пока у нас последнии дом не получил либо компенсацию, либо решение на дострои ку. Надеюсь, что настроение многим улучшил, - подытожил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU