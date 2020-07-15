Заведующая детсадом в Советском районе незаконно работала сторожем, дворником и делопроизводителем
В Саратовской области бывшего директора детского сада признали виновной в злоупотреблениями полномочиями и служебном подлоге.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ей был назначен судебный штраф на сумму 30 тыс. рублей, а уголовное дело прекращено.
Было установлено, что с сентября 2017 по ноябрь 2019 года заведующая детсадом в поселке Советского района фиктивно трудоустроила свою родственницу делопроизводителем, дворником, сторожем и рабочим по комплексному обслуживанию здания. Однако свои обязанности женщина не выполняла, а все делала заведующая. Она же и получала зарплату. В общей сложности женщина присвоила 171 910 тыс. рублей.
Преступление выявлено прокуратурой района. Свою вину женщина признала.
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ИСТОЧНИК KP.RU