МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе и граде

15 Июль 2020 2020-07-15T16:18:27+03:00

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Сегодня, 15 июля, в Саратовской области ожидаются грозы, ливни и град.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, преимущественно непогода будет в Левобережье.

Порывы ветра достигнут 18-23 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU