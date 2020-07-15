МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе и граде
Непогода в Левобережье
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Сегодня, 15 июля, в Саратовской области ожидаются грозы, ливни и град.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, преимущественно непогода будет в Левобережье.
Порывы ветра достигнут 18-23 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU