В Саратове ожидается облачный четверг

16 Июль 2020 2020-07-15T16:00:30+03:00

На улице будет ветрено

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Сегодня, 16 июля, синоптики обещают жителям Саратова облачную погоду, преимущественно без осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +26…+28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU