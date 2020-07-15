Мужчине из Мокроуса грозит 10 лет колонии за 300 граммов марихуаны

15 Июль 2020 2020-07-15T15:48:40+03:00

У мужчины был найден пакет с наркотиками

При нем было найдено 302 грамма марихуаны

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В поселке Мокроус Федоровского района Саратовской области сотрудники транспортной полиции задержали 24-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, его заподозрили в употреблении наркотиков без назначения врача.

Молодого человека досмотрели и при нем был найден пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что это 302 грамма марихуаны — относится к крупному размеру.

В ходе проверки выяснилось, что наркосодержащее растение мужчина нарвал для собственного употребления. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина собрал наркосодержащее растение для личного употребления

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ИСТОЧНИК KP.RU