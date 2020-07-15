Прожиточный минимум в Саратовской области увеличат
В Саратовской области собираются повысить прожиточный минимум.
- Показатель за второй квартала 2020 года уже рассчитали на основе данных Саратовстата о ценах на товары и услуги. Прожиточный минимум изменяется с учетом динамики уровня цен на крупы, хлеб, яйца, сахар, молочные продукты, овощи, мясо, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.
По итогам второго квартала стоимость продовольственной корзины увеличилась на 7,3% и составила 4 389 рублей. Вместе с тем прожиточный минимум увеличился на 706 рублей — 7,7%.
Показатель прожиточного минимума является критерием нуждаемости. Малоимущими считаются те, чей доход ниже прожиточного минимума.
Таким образом, после утверждения величины прожиточного минимума социальную поддержку смогут получить больше людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU