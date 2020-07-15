Прожиточный минимум в Саратовской области увеличат

15 Июль 2020 2020-07-15T15:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области собираются повысить прожиточный минимум.

- Показатель за второй квартала 2020 года уже рассчитали на основе данных Саратовстата о ценах на товары и услуги. Прожиточный минимум изменяется с учетом динамики уровня цен на крупы, хлеб, яйца, сахар, молочные продукты, овощи, мясо, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

По итогам второго квартала стоимость продовольственной корзины увеличилась на 7,3% и составила 4 389 рублей. Вместе с тем прожиточный минимум увеличился на 706 рублей — 7,7%.

Показатель прожиточного минимума является критерием нуждаемости. Малоимущими считаются те, чей доход ниже прожиточного минимума.

Таким образом, после утверждения величины прожиточного минимума социальную поддержку смогут получить больше людей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU