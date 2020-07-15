Саратовские банки включились в ипотечную программу с господдержкой

15 Июль 2020 2020-07-15T15:19:10+03:00

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Пандемия коронавируса повлияла и на работу кредитных учреждений в Саратовской области. Наиболее серьезно отразился на деятельности период самоизоляции, когда отделения отчасти работали в удаленном режиме. Сложившаяся ситуация еще раз доказала, что будущее сферы — в развитии цифрового формата взаимодействия с потребителями, застройщиками и государственными учреждениями. Об этом рассказал управляющий банка ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.

В нашем регионе банк ВТБ — один из крупнейших участников ипотечного рынка. За шесть месяцев 2020 года здесь было выдано более 1,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 2,8 млрд рублей. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в разгар пандемии — апреле и мае — наблюдался значительный спад спроса на ипотеку. К тому же клиентское обслуживание велось только дежурными отделениями, а в целом работа строилась в удаленном режиме. В настоящее время все отделения банка работают полноценно.

Управляющий банка ВТБ в Саратовской области Вячеслав ПанасенкоФото: Александр Уриевский

Как отметил Вячеслав Панасенко, ВТБ активно включился в реализацию ипотечной программы с государственной поддержкой под 6,5% годовых. Он кратко напомнил ее условия. Кредиты выдаются только на приобретение жилья у юридических лиц: либо в строящихся домах, либо на готовые квартиры, которые реализуют застройщики. Первоначальный взнос по такой ипотеке в ВТБ составит от 15%, срок кредита — до 30 лет. Такие выгодные условия повлияли на спрос, по этой программе банком уже выдано около 150 займов на сумму 260 млн рублей.

- Пока определено, что такие условия действуют до 1 ноября текущего года. Но мы надеемся, что период предоставления государственной поддержки будет продлен. Будем ждать решения Правительства РФ, которое будет основываться, я думаю, в том числе на спросе, ситуации, которая будет складываться в стране, — сказал Вячеслав Панасенко.

Ипотечные программы с государственной поддержкой действуют и в Россельхозбанке.

Начальник отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Вероника Жукова привела некоторые цифры. Так, на предоставление ипотеки под ставку 5,9% годовых от саратовцев поступило порядка 250 заявок, выдано кредитов на сумму около 260 млн рублей. Кроме того, кредитно-финансовое учреждение предоставляет займы на особых условиях для строительства или покупки жилья в сельской местности под ставку от 2,7% годовых. Таким выгодным предложением пожелали воспользоваться более 1,3 тыс. жителей области, общий объем заявок составил порядка 2,4 млрд рублей. На данный момент выдано 286 кредитов по таким условиям.

Начальник отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Вероника ЖуковаФото: Александр Уриевский

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ИСТОЧНИК KP.RU